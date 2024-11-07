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Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов рассказал о поражении от минского «Динамо»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов рассказал о поражении от минского «Динамо»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение в матче с минским «Динамо» (2:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2024, четверг. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 2
Б
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Тодд (Цулыгин, Ремпал) – 18:25 (5x5)     1:1 Пинчук (Энас) – 23:29 (5x5)     2:1 Волков (Брук) – 26:19 (5x5)     2:2 Хмелевски (Алалыкин, Василевский) – 30:26 (5x5)     3:2 Энас – 65:00    

– Мы хорошо начали, хотя знали, что минчане отлично начинают матчи. Тем более сегодня такой день, когда почтили память Константина Кольцова. Нам удалось забить первыми на подставлении, во втором периоде неправильные смены привели к тому, что они играли в нашей зоне. Отмечу, что в овертайме выстояли в меньшинстве, самоотверженно играли, Александр Самонов, как всегда, здорово выступал. Сегодня всё было целостно.

– Вторая шайба подкосила?
– Так бывает, отскочила шайба, но ребята продолжали гнуть свою линию.

– Насколько тяжело было после перелёта из Новосибирска?
– Было необычно, но у нас был день на подготовку, провели тренировочный процесс, так что хорошо подготовились, — цитирует Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

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