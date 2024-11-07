«Думаю, ФХР услышат». Третьяк – о желании КХЛ возродить Ярмарку юниоров

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал заявление ФХР касаемо возможного возвращения Ярмарки юниоров в КХЛ.

— ФХР высказалась против ярмарки юниоров, но КХЛ теперь – независимая лига. Может ли ФХР повлиять на это решение?

— Наверняка нас пригласят, ведь создана рабочая группа. Мы своё мнение уже высказали, но там тоже скажем, потому что нас это волнует. Мы не можем всё слепо копировать с НХЛ. Ни у одного клуба НХЛ нет своей школы, они не тратят деньги на школы. Я играл за ЦСКА всё время, у меня была цель – попасть в основную команду. А здесь ЦСКА платит деньги, а лучший хоккеист уедет в Хабаровск, Новосибирск или ещё куда. Это немного не стыкуется. Мы волнуемся, что клубы перестанут содержать школы. А зачем содержать, если они ничего не получат, если игроки уйдут в другой клуб? С одной стороны, я понимаю КХЛ, они хотят уровнять, как в НХЛ, где самый лучший игрок переходит в команду, которая занимает последнее место. Но у нас не НХЛ, а КХЛ.

Я как президент ФХР забочусь о развитии всего хоккея – детского. У нас есть клубы, которые воспитывают детей, и клуб должен иметь возможность, чтобы эти ребята играли у себя. Мы готовы к обсуждению. Мы уже выразили своё мнение и там ещё выразим его. Думаю, нас услышат.

— Уже есть клубы, которые обращались к ФХР по этому вопросу?

— Нет, у нас пока нет никаких заявлений. Вопрос только недавно встал, когда будут какие-то новости, мы сможем сказать, какие клубы недовольны, какие хотят, какие нет. Сейчас у меня нет информации, — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.