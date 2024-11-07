Третьяк — о диалоге с КХЛ: когда придёт время ЧМ, ОИ, будем немного иначе разговаривать

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, как сейчас строится диалог между ФХР и КХЛ.

— А как сейчас строится диалог между ФХР и КХЛ?

— У нас нормальные отношения. Да, сегодня произошло такое разделение, но у нас нормальные отношения. Игроки будут выступать на Кубке Первого канала, в сборной. Мы делаем одно дело, нам нечего делить, мы все заинтересованы поддерживать наш вид спорта. Когда придёт время ЧМ, Олимпиады, будем уже немного по-другому разговаривать. Одно дело – болеть за Петербург или ЦСКА, другое – за всю страну. Когда мы будем играть на Олимпиаде и чемпионатах мира, это совершенно другое. К этим матчам надо будет готовиться. Когда придёт это время, будем разговаривать, будем думать, как готовить лучшую команду на турнире, — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.