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Третьяк ответил на вопрос, может ли на Кубке Первого канала сыграть сборная легионеров КХЛ

Третьяк ответил на вопрос, может ли на Кубке Первого канала сыграть сборная легионеров КХЛ
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк ответил на вопрос, может ли на Кубке Первого канала сыграть сборная легионеров КХЛ.

— Есть ли вероятность, что на Кубке Первого канала сыграет сборная легионеров КХЛ?
— Разговоры идут, мы с КХЛ сейчас обсуждаем. Ждём ответ, как только появится информация, сразу скажем, сколько команд будет играть на Кубке Первого канала, — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, Кубок Первого канала — 2024 пройдёт с 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге. 13 декабря состоится турнир по хоккею в формате «3х3».

В декабре 2023 года соревнования проходили в этом же городе, в турнире приняли участие команда «Россия 25», сборные Беларуси, Казахстана и команда «Звёзды и ВХЛ». Победу в турнире одержала сборная «Россия 25».

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