Третьяк ответил на вопрос, может ли на Кубке Первого канала сыграть сборная легионеров КХЛ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк ответил на вопрос, может ли на Кубке Первого канала сыграть сборная легионеров КХЛ.

— Есть ли вероятность, что на Кубке Первого канала сыграет сборная легионеров КХЛ?

— Разговоры идут, мы с КХЛ сейчас обсуждаем. Ждём ответ, как только появится информация, сразу скажем, сколько команд будет играть на Кубке Первого канала, — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, Кубок Первого канала — 2024 пройдёт с 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге. 13 декабря состоится турнир по хоккею в формате «3х3».

В декабре 2023 года соревнования проходили в этом же городе, в турнире приняли участие команда «Россия 25», сборные Беларуси, Казахстана и команда «Звёзды и ВХЛ». Победу в турнире одержала сборная «Россия 25».