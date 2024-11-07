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Третьяк высказался о погоне Овечкина за снайперским рекордом Гретцки

Третьяк высказался о погоне Овечкина за снайперским рекордом Гретцки
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Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о погоне капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки в НХЛ.

«Очень рад за Овечкина, думаю, все рады, что он этот сезон так здорово начал. Все мы радуемся, когда он забивает голы, потому что все ждём его рекорда. Дай бог ему здоровья, это самое главное. Сейчас каждый гол даётся ему чуть труднее, чем раньше, потому что у него раньше были такие партнёры, как Бекстрём, Кузнецов, они играли на него. Но и сегодня «Вашингтон» показывает хороший хоккей, видно, что они заряжены. Я слежу за всеми матчами, смотрю голы, моменты. Самое главное, у него есть чувство гола. Пожелаем ему удачи. Цель у него есть – выиграть Кубок Стэнли, но всё равно он думает и о второй цели. Кому посчастливится забить больше голов, чем Гретцки? Это великий игрок. История идёт, дай бог, чтобы она скорее закончилась в нашу пользу», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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