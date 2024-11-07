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«Вымучили победу». Дмитрий Квартальнов — о встрече минского «Динамо» с «Салаватом Юлаевым»

«Вымучили победу». Дмитрий Квартальнов — о встрече минского «Динамо» с «Салаватом Юлаевым»
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Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (3:2 Б).

— Вымучили победу. Хороший матч. Зрителям понравился: буллиты, всё было непонятно до конца игры. Доволен, но надо улучшать процент реализации. Надо стараться первыми забивать. Ещё есть ошибки. Всё-таки меняться всей тройкой нельзя. Надо было кому-то остаться. Подобные ошибки дорого стоят в матчах с таким соперником.

— В последних встречах команда чередовала удачные и неудачные по счёту матчи. В медиапространстве хватало критики. Испытывали давление? Эта игра сняла его?
— Решения принимают руководители: убрать или нет. Вопрос к ним. Скажу другое. Всё в тех матчах было на тоненького. Согласен, где-то не получилось. Но мы старались, играли неплохо. Однако бывают ошибки. Надо их исправлять, убирать. Хочется открывать счёт, в конце сыграть надёжнее. Работаем над этим. Реализация моментов оставляет желать лучшего. Надо прибавлять в этом.

— Шипачёв в четвёртом звене. Почему?
— Так распределили роли. Поставили его с молодыми ребятами. Кому-то дали отдохнуть. И в следующей игре будет ротация, — приводит слова Квартальнова пресс-служба минского «Динамо».

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