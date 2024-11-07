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СКА — Сочи, результат матча 7 ноября 2024, счёт 2:5, КХЛ 2024-2025

СКА потерпел четвёртое поражение подряд, уступив дома «Сочи»
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В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал ХК «Сочи». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
ХК Сочи
Сочи
0:1 Хафизов – 12:51 (5x5)     0:2 Тянулин (Грэм) – 20:33 (5x5)     0:3 Хафизов (Грэм, Кузнецов) – 41:32 (5x4)     1:3 Хайруллин – 51:13 (5x5)     1:4 Никонов (Корягин) – 51:48 (5x5)     1:5 Авершин (Хафизов, Иванов) – 56:47 (en)     2:5 Воробьёв (Зыков, Хайруллин) – 59:32 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 13-й минуте первого периода Тимур Хафизов открыл счёт во встрече.

На 33-й секунде второго периода Артур Тянулин с передачи Джесси Грэма удвоил преимущество гостей. Отметим, что СКА заменил вратаря после этой шайбы «Сочи». Вместо Егора Заврагина в игру вступил Павел Мойсевич.

В начале третьего периода Тимур Хафизов с передач Джесси Грэма и Артемия Кузнецова сделал счёт 3:0. В середине периода Марат Хайруллин размочил счёт в игре. Менее чем через минуту Андрей Никонов забросил четвёртую шайбу гостей во встрече. На 17-й минуте периода Данил Авершин сделал счёт 5:1. В конце матча Михаил Воробьёв установил окончательный счёт в игре.

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