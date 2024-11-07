СКА потерпел четвёртое поражение подряд, уступив дома «Сочи»

В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал ХК «Сочи». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.
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На 13-й минуте первого периода Тимур Хафизов открыл счёт во встрече.
На 33-й секунде второго периода Артур Тянулин с передачи Джесси Грэма удвоил преимущество гостей. Отметим, что СКА заменил вратаря после этой шайбы «Сочи». Вместо Егора Заврагина в игру вступил Павел Мойсевич.
В начале третьего периода Тимур Хафизов с передач Джесси Грэма и Артемия Кузнецова сделал счёт 3:0. В середине периода Марат Хайруллин размочил счёт в игре. Менее чем через минуту Андрей Никонов забросил четвёртую шайбу гостей во встрече. На 17-й минуте периода Данил Авершин сделал счёт 5:1. В конце матча Михаил Воробьёв установил окончательный счёт в игре.
- 7 ноября 2024
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