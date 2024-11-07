Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нефтехимик — Ак Барс, результат матча 7 ноября 2024, счёт 1:4, КХЛ 2024-2025

«Ак Барс» в гостях уверенно обыграл «Нефтехимик», забросив четыре шайбы
Аудио-версия:
Комментарии

В Нижнекамске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Барабанов (Галимов, Лямкин) – 01:27 (5x4)     1:1 Белозёров (Митякин, Барбер) – 11:11 (5x4)     1:2 Семёнов (Яшкин, Барабанов) – 11:39 (5x5)     1:3 Миллер (Лямкин, Галимов) – 35:58 (5x4)     1:4 Яшкин (Семёнов, Марченко) – 54:43 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На второй минуте первого периода Александр Барабанов с передач Артёма Галимова и Никиты Лямкина открыл счёт во встрече. На 12-й минуте периода Андрей Белозёров с передач Евгения Митякина и Райли Барбера восстановил равенство в счёте. Менее чем через минуту Кирилл Семёнов с передач Дмитрия Яшкина и Александра Барабанова вновь вывел гостей вперёд.

На 16-й минуте второго периода Митчелл Миллер с передач Никиты Лямкина и Артёма Галимова сделал счёт 3:1.

На 15-й минуте третьего периода Дмитрий Яшкин с передач Кирилла Семёнова и Алексея Марченко установил окончательный счёт в матче.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android