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«Ак Барс» в гостях уверенно обыграл «Нефтехимик», забросив четыре шайбы

В Нижнекамске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

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На второй минуте первого периода Александр Барабанов с передач Артёма Галимова и Никиты Лямкина открыл счёт во встрече. На 12-й минуте периода Андрей Белозёров с передач Евгения Митякина и Райли Барбера восстановил равенство в счёте. Менее чем через минуту Кирилл Семёнов с передач Дмитрия Яшкина и Александра Барабанова вновь вывел гостей вперёд.

На 16-й минуте второго периода Митчелл Миллер с передач Никиты Лямкина и Артёма Галимова сделал счёт 3:1.

На 15-й минуте третьего периода Дмитрий Яшкин с передач Кирилла Семёнова и Алексея Марченко установил окончательный счёт в матче.