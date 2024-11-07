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ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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ЦСКА — Спартак, результат матча 7 ноября 2024, счет 1:2, КХЛ 2024-2025

ХК «Спартак» одержал четвёртую победу подряд, одолев ЦСКА в московском дерби
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В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный ЦСКА в московском дерби принимал «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Спартак
Москва
0:1 Галимов – 09:46 (5x5)     0:2 Пивчулин (Галимов, Усманов) – 28:06 (5x5)     1:2 Мамин (Соркин, Фатеев) – 33:54 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 10-й минуте первого периода Ансель Галимов открыл счёт во встрече.

На девятой минуте второго периода Данил Пивчулин с передач Анселя Галимова и Даниэля Усманова удвоил преимущество «Спартака». На 14-й минуте периода Максим Мамин с передач Максима Соркина и Егора Фатеева размочил счёт в игре.

Для красно-белых эта победа стала четвёртой подряд и третьей подряд над ЦСКА в текущем сезоне. Ранее были победы со счётом 4:2 и 3:2 ОТ.

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