ХК «Спартак» одержал четвёртую победу подряд, одолев ЦСКА в московском дерби

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный ЦСКА в московском дерби принимал «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

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На 10-й минуте первого периода Ансель Галимов открыл счёт во встрече.

На девятой минуте второго периода Данил Пивчулин с передач Анселя Галимова и Даниэля Усманова удвоил преимущество «Спартака». На 14-й минуте периода Максим Мамин с передач Максима Соркина и Егора Фатеева размочил счёт в игре.

Для красно-белых эта победа стала четвёртой подряд и третьей подряд над ЦСКА в текущем сезоне. Ранее были победы со счётом 4:2 и 3:2 ОТ.