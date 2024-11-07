Российский защитник системы «Нью-Джерси» назвал отличия между КХЛ и хоккеем США

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Даниил Мисюль назвал отличия между КХЛ и хоккеем Северной Америки.

«Скорости — главное отличие от КХЛ. Здесь очень высокие скорости, нет такого, что можно постоять, подумать. Все бегут, где-то по-умному, где-то по-глупому, но всё равно бегут. На принятие решения меньше времени. Здесь каждый игрок завершает свою смену силовым приёмом. В то же время много мастеровитых игроков — в каждой команде есть два хороших техничных звена.

В КХЛ в какой-то степени более креативная игра, а в АХЛ – более прямолинейная. В КХЛ много мастеров, хороших игроков. Просто тяжело сравнивать, так как здесь вроде и много бьют, все бегут, но в то же время и креативных ребят достаточно. Всё ещё зависит от команды, некоторые сосредоточены играть в тело, весь матч — одни забросы. А есть соперники, где всё по-другому», — приводит слова Мисюля «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне Даниил сыграл один матч в НХЛ и семь – в АХЛ. В этих играх защитник результативных баллов не набрал.