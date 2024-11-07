Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Российский защитник системы «Нью-Джерси» назвал отличия между КХЛ и хоккеем США

Российский защитник системы «Нью-Джерси» назвал отличия между КХЛ и хоккеем США
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Даниил Мисюль назвал отличия между КХЛ и хоккеем Северной Америки.

«Скорости — главное отличие от КХЛ. Здесь очень высокие скорости, нет такого, что можно постоять, подумать. Все бегут, где-то по-умному, где-то по-глупому, но всё равно бегут. На принятие решения меньше времени. Здесь каждый игрок завершает свою смену силовым приёмом. В то же время много мастеровитых игроков — в каждой команде есть два хороших техничных звена.

В КХЛ в какой-то степени более креативная игра, а в АХЛ – более прямолинейная. В КХЛ много мастеров, хороших игроков. Просто тяжело сравнивать, так как здесь вроде и много бьют, все бегут, но в то же время и креативных ребят достаточно. Всё ещё зависит от команды, некоторые сосредоточены играть в тело, весь матч — одни забросы. А есть соперники, где всё по-другому», — приводит слова Мисюля «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне Даниил сыграл один матч в НХЛ и семь – в АХЛ. В этих играх защитник результативных баллов не набрал.

Материалы по теме
Российский защитник системы «Нью-Джерси»: в США есть районы, где лучше не появляться
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android