«Народ может побежать в Америку командами». Новиков — о возвращении Ярмарки юниоров в КХЛ

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал возможное возвращении Ярмарки юниоров в КХЛ.

«В чём будет отличие нашего драфта от американского? В НХЛ любая команда может бороться за Кубок Стэнли. Пока мы не выравняем чемпионат, ничего не будет. Одни и те же команды у нас выигрывают Кубок Гагарина. Поэтому начинать надо с верхушки. Время давно уже упущено. Клубы из нижней части таблицы счастливо живут из-за того, что у них не спрашивают результата. Попали в восьмёрку – вот оно, счастье. И только потом, когда парень будет понимать, что его задрафтовал Хабаровск или Владивосток, которые борются за Кубок Гагарина, это будет совсем другая тема. А сейчас, если введут драфт, народ может побежать в Америку командами. У нас пока что драфт — дело бесполезное», — цитирует Новикова «РБ Спорт».