Главный тренер «Сочи» Зубов оценил победу над СКА

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов рассказал о гостевой победе над СКА (5:2).
«Рады, что получили два очка. Грозный соперник, топовая команда. Настрой предрешил всё. Был хороший экзамен для нашей команды. Очень важно было забросить первыми. Предыдущие две игры неплохо провели, создавали моменты. В какие-то моменты доминировали, но реализация хромала. Не было специального настроя на вратаря соперников. Уделяли внимание своей обороне и обороне вратаря.
Есть видео, есть игра, специальные программы. Год от года всё меняется. Готовимся день ото дня.
Максим Федотов старается, но пока не готов к ответственности, которую мы пытаемся на него возложить. Впереди игры с принципиальными соперниками, он будет играть.
У нас средний возраст 23 года. Ребята молодые, только входят, кто-то сыграл сезон-два, кто-то только начал. Конечно, нестабильность присутствует. Нужно обрести уверенность, это занимает время», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 7 ноября 2024
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