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Главный тренер «Сочи» Зубов оценил победу над СКА

Главный тренер «Сочи» Зубов оценил победу над СКА
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Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов рассказал о гостевой победе над СКА (5:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
ХК Сочи
Сочи
0:1 Хафизов – 12:51 (5x5)     0:2 Тянулин (Грэм) – 20:33 (5x5)     0:3 Хафизов (Грэм, Кузнецов) – 41:32 (5x4)     1:3 Хайруллин – 51:13 (5x5)     1:4 Никонов (Корягин) – 51:48 (5x5)     1:5 Авершин (Хафизов, Иванов) – 56:47 (en)     2:5 Воробьёв (Зыков, Хайруллин) – 59:32 (5x5)    

«Рады, что получили два очка. Грозный соперник, топовая команда. Настрой предрешил всё. Был хороший экзамен для нашей команды. Очень важно было забросить первыми. Предыдущие две игры неплохо провели, создавали моменты. В какие-то моменты доминировали, но реализация хромала. Не было специального настроя на вратаря соперников. Уделяли внимание своей обороне и обороне вратаря.

Есть видео, есть игра, специальные программы. Год от года всё меняется. Готовимся день ото дня.

Максим Федотов старается, но пока не готов к ответственности, которую мы пытаемся на него возложить. Впереди игры с принципиальными соперниками, он будет играть.

У нас средний возраст 23 года. Ребята молодые, только входят, кто-то сыграл сезон-два, кто-то только начал. Конечно, нестабильность присутствует. Нужно обрести уверенность, это занимает время», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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