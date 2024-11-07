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Гурьянов впечатывал соперника в борт, тренеры «Спартака» шептались. Фото победы над ЦСКА

Гурьянов впечатывал соперника в борт, тренеры «Спартака» шептались. Фото победы над ЦСКА
ЦСКА — «Спартак»
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7 ноября в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Спартак» одержал победу над ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Алексея Жамнова.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На 10-й минуте первого периода Ансель Галимов открыл счёт во встрече.

На девятой минуте второго периода Данил Пивчулин с передач Анселя Галимова и Даниэля Усманова удвоил преимущество «Спартака». На 14-й минуте периода Максим Мамин с передач Максима Соркина и Егора Фатеева размочил счёт в игре.

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