Гурьянов впечатывал соперника в борт, тренеры «Спартака» шептались. Фото победы над ЦСКА

7 ноября в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Спартак» одержал победу над ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Алексея Жамнова.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На 10-й минуте первого периода Ансель Галимов открыл счёт во встрече.

На девятой минуте второго периода Данил Пивчулин с передач Анселя Галимова и Даниэля Усманова удвоил преимущество «Спартака». На 14-й минуте периода Максим Мамин с передач Максима Соркина и Егора Фатеева размочил счёт в игре.