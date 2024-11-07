Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв назвал причины поражения от «Спартака»

Главный тренер ХК ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2).

— Было предостаточно моментов, чтобы сравнять счёт и выйти вперёд. Не нашли путь к воротам, больше одной шайбы не забили. В этом была разница.

— Неприятно, что проиграли «Спартаку» третье дерби сезона?

— Неприятно очень, практически в одну шайбу всё. Сказал ребятам, что надо платить по долгам и переламывать. Но одной шайбы мало.

— Пауза повиляла на ход матча?

— Игровой ритм сбивается. Повлияла, наверное, но это не оправдание.

— Каков статус защитника Владислава Провольнева, который снова оказался вне заявки?

— Мы на него рассчитываем, но него показатель «плюс-минус» не очень, если вы посмотрите. Посмотрим, может, с «Ладой» сыграет.

— Команда хорошо проявила себя на вбрасываниях.

— Вбрасывания — это хорошо, но очки считаются по-другому.

— Была уверенность, когда брали запрос по поводу отмены первой шайбы в ворота ЦСКА?

— Да, ребята сверху работают, там была помеха нашему вратарю, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.