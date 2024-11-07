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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв назвал причины поражения от «Спартака»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв назвал причины поражения от «Спартака»
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Комментарии

Главный тренер ХК ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Спартак
Москва
0:1 Галимов – 09:46 (5x5)     0:2 Пивчулин (Галимов, Усманов) – 28:06 (5x5)     1:2 Мамин (Соркин, Фатеев) – 33:54 (5x5)    

— Было предостаточно моментов, чтобы сравнять счёт и выйти вперёд. Не нашли путь к воротам, больше одной шайбы не забили. В этом была разница.

— Неприятно, что проиграли «Спартаку» третье дерби сезона?
— Неприятно очень, практически в одну шайбу всё. Сказал ребятам, что надо платить по долгам и переламывать. Но одной шайбы мало.

— Пауза повиляла на ход матча?
— Игровой ритм сбивается. Повлияла, наверное, но это не оправдание.

— Каков статус защитника Владислава Провольнева, который снова оказался вне заявки?
— Мы на него рассчитываем, но него показатель «плюс-минус» не очень, если вы посмотрите. Посмотрим, может, с «Ладой» сыграет.

— Команда хорошо проявила себя на вбрасываниях.
— Вбрасывания — это хорошо, но очки считаются по-другому.

— Была уверенность, когда брали запрос по поводу отмены первой шайбы в ворота ЦСКА?
— Да, ребята сверху работают, там была помеха нашему вратарю, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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