Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Жамнов: одна из немногих побед в сезоне, после которой было приятно зайти в раздевалку

Жамнов: одна из немногих побед в сезоне, после которой было приятно зайти в раздевалку
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победный матч с ЦСКА (2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Спартак
Москва
0:1 Галимов – 09:46 (5x5)     0:2 Пивчулин (Галимов, Усманов) – 28:06 (5x5)     1:2 Мамин (Соркин, Фатеев) – 33:54 (5x5)    

«Хорошая игра, обоюдоострая, с сильным соперником. Ребята молодцы, сыграли по заданию. Радует, что играли все 60 минут.

Я стараюсь говорить хорошие вещи, я же не узурпатор. Просто сегодня я сказал им, что одна из немногих побед в этом сезоне, когда после матча было приятно зайти в раздевалку. Сегодня у нас не было пассажиров. Все бились и старались. Да, у кого-то что-то не получается. Бывает такое, но ребята отдавались полностью.

В эпизоде с пропущенным голом коллективная ошибка. Конечно, нападающий должен был быть там. В перерыве мы всё это показали, и в третьем периоде таких ошибок уже не совершали. В обороне надо играть правильно. У нас в сезоне, бывало, такое, что двое обороняются, а трое катаются. Сейчас сыграли более ответственно. Ребята молодцы. Не так это быстро всё схватывается, но уже видны сдвиги в положительную сторону», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Видео
ХК «Спартак» одержал четвёртую победу подряд, одолев ЦСКА в московском дерби
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android