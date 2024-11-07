Жамнов: одна из немногих побед в сезоне, после которой было приятно зайти в раздевалку

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победный матч с ЦСКА (2:1).

«Хорошая игра, обоюдоострая, с сильным соперником. Ребята молодцы, сыграли по заданию. Радует, что играли все 60 минут.

Я стараюсь говорить хорошие вещи, я же не узурпатор. Просто сегодня я сказал им, что одна из немногих побед в этом сезоне, когда после матча было приятно зайти в раздевалку. Сегодня у нас не было пассажиров. Все бились и старались. Да, у кого-то что-то не получается. Бывает такое, но ребята отдавались полностью.

В эпизоде с пропущенным голом коллективная ошибка. Конечно, нападающий должен был быть там. В перерыве мы всё это показали, и в третьем периоде таких ошибок уже не совершали. В обороне надо играть правильно. У нас в сезоне, бывало, такое, что двое обороняются, а трое катаются. Сейчас сыграли более ответственно. Ребята молодцы. Не так это быстро всё схватывается, но уже видны сдвиги в положительную сторону», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.