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«Перевыполнили норму меньшинства». Тренер «Ак Барса» Гатиятулин — об игре с «Нефтехимиком»

«Перевыполнили норму меньшинства». Тренер «Ак Барса» Гатиятулин — об игре с «Нефтехимиком»
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Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (4:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Барабанов (Галимов, Лямкин) – 01:27 (5x4)     1:1 Белозёров (Митякин, Барбер) – 11:11 (5x4)     1:2 Семёнов (Яшкин, Барабанов) – 11:39 (5x5)     1:3 Миллер (Лямкин, Галимов) – 35:58 (5x4)     1:4 Яшкин (Семёнов, Марченко) – 54:43 (5x5)    

— Это первое моё дерби Татарстана, был особый накал, атмосфера, как мне и говорили. Мы довольны победой. Хотя меньшинство забирает много сил, ребята проявили характер. Отмечу наше большинство и командную победу.

– Во второй половине матча «Ак Барс» ничего не дал создать сопернику. Вы осознанно выбрали более разрушительную модель игры, а не созидательную?
– Мы от матча к матчу стараемся придерживаться хоккея, который предложили команде в первый день работы. Хотим создавать плотность и заставлять соперника ошибаться. Но каждая игра – это новая история, иногда это получается лучше, иногда – хуже. Зато процесс точно идёт.

– У вас были проблемы с дисциплиной в начале матча. С чем вы связываете такое большое количество удалений?
– Да, меньшинства мы нахватали с перевыполнением нормы. Вы правильно заметили, что игровая дисциплина хромала. Неправильные действия в борьбе давали повод арбитрам удалять нас. Надо проработать это, — цитирует Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».

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