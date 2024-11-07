«Перевыполнили норму меньшинства». Тренер «Ак Барса» Гатиятулин — об игре с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (4:1).

— Это первое моё дерби Татарстана, был особый накал, атмосфера, как мне и говорили. Мы довольны победой. Хотя меньшинство забирает много сил, ребята проявили характер. Отмечу наше большинство и командную победу.

– Во второй половине матча «Ак Барс» ничего не дал создать сопернику. Вы осознанно выбрали более разрушительную модель игры, а не созидательную?

– Мы от матча к матчу стараемся придерживаться хоккея, который предложили команде в первый день работы. Хотим создавать плотность и заставлять соперника ошибаться. Но каждая игра – это новая история, иногда это получается лучше, иногда – хуже. Зато процесс точно идёт.

– У вас были проблемы с дисциплиной в начале матча. С чем вы связываете такое большое количество удалений?

– Да, меньшинства мы нахватали с перевыполнением нормы. Вы правильно заметили, что игровая дисциплина хромала. Неправильные действия в борьбе давали повод арбитрам удалять нас. Надо проработать это, — цитирует Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».