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Главный тренер «Спартака» рассказал, как арбитры объяснили, почему отменили гол Порядина

Главный тренер «Спартака» рассказал, как арбитры объяснили, почему отменили гол Порядина
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после победы над ЦСКА (2:1) рассказал, как арбитры объяснили, почему отменили гол Павла Порядина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Спартак
Москва
0:1 Галимов – 09:46 (5x5)     0:2 Пивчулин (Галимов, Усманов) – 28:06 (5x5)     1:2 Мамин (Соркин, Фатеев) – 33:54 (5x5)    

— Две подряд победы в Сочи зарядили команду?
— Ребята молодцы. Я не люблю вспоминать прошлые игры, но если сравнивать, то они были совершенно разные: первая и вторая. Но там были моменты, когда команда играла пять минут хорошо, а потом проваливалась. Сегодня такого не было. Я ещё раз объяснил ребятам, что с такой командой расслабляться вообще нельзя. Соперник мастеровитый и серьёзный. Если чуть расслабишься, то он скушает.

— Придаёте значение тому, что третий раз подряд обыграли ЦСКА?
— Я придаю значение каждой победе. Нам надо выходить и стараться выиграть каждую игру. Если кто-то думает, что сегодня мы выиграли, завтра проиграли, а в плей-офф всё будет нормально, то ничего не будет. Надо стараться выходить и показывать уровень в каждом матче. Это спорт, и тут побеждает сильнейший.

— Как арбитры объяснили отменённый гол Порядина?
— Сказали, что не было удаления, а Паша упал сам, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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