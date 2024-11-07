Главный тренер «Спартака» рассказал, как арбитры объяснили, почему отменили гол Порядина

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после победы над ЦСКА (2:1) рассказал, как арбитры объяснили, почему отменили гол Павла Порядина.

— Две подряд победы в Сочи зарядили команду?

— Ребята молодцы. Я не люблю вспоминать прошлые игры, но если сравнивать, то они были совершенно разные: первая и вторая. Но там были моменты, когда команда играла пять минут хорошо, а потом проваливалась. Сегодня такого не было. Я ещё раз объяснил ребятам, что с такой командой расслабляться вообще нельзя. Соперник мастеровитый и серьёзный. Если чуть расслабишься, то он скушает.

— Придаёте значение тому, что третий раз подряд обыграли ЦСКА?

— Я придаю значение каждой победе. Нам надо выходить и стараться выиграть каждую игру. Если кто-то думает, что сегодня мы выиграли, завтра проиграли, а в плей-офф всё будет нормально, то ничего не будет. Надо стараться выходить и показывать уровень в каждом матче. Это спорт, и тут побеждает сильнейший.

— Как арбитры объяснили отменённый гол Порядина?

— Сказали, что не было удаления, а Паша упал сам, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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