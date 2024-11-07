Алексей Жамнов объяснил, почему канадский форвард не всегда проходит в состав «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после победы над ЦСКА (2:1) объяснил, почему канадский форвард Уилл Биттен не всегда проходит в состав красно-белых.

«Когда мы приглашали Биттена, знали, чего от него ожидать. Просто я ещё раз повторю, что тот хоккей, в который он играл раньше, он чуть другой. Для того стиля игры, который мы хотим видеть от нашей команды, ему нужно время.

Посмотрим. Мы надеемся, что он проникнется всем этим, и тогда ему будет попроще. Но пока ясно, что ему тяжело. На какие-то моменты его хватает, на какие-то нет. Но мы работаем. С другой стороны, хорошо, что у нас есть возможность делать ротацию. Посмотрим, как получится», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.