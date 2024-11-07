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Алексей Жамнов объяснил, почему канадский форвард не всегда проходит в состав «Спартака»

Алексей Жамнов объяснил, почему канадский форвард не всегда проходит в состав «Спартака»
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после победы над ЦСКА (2:1) объяснил, почему канадский форвард Уилл Биттен не всегда проходит в состав красно-белых.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Спартак
Москва
0:1 Галимов – 09:46 (5x5)     0:2 Пивчулин (Галимов, Усманов) – 28:06 (5x5)     1:2 Мамин (Соркин, Фатеев) – 33:54 (5x5)    

«Когда мы приглашали Биттена, знали, чего от него ожидать. Просто я ещё раз повторю, что тот хоккей, в который он играл раньше, он чуть другой. Для того стиля игры, который мы хотим видеть от нашей команды, ему нужно время.

Посмотрим. Мы надеемся, что он проникнется всем этим, и тогда ему будет попроще. Но пока ясно, что ему тяжело. На какие-то моменты его хватает, на какие-то нет. Но мы работаем. С другой стороны, хорошо, что у нас есть возможность делать ротацию. Посмотрим, как получится», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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