А. Юдин — о четырёх поражениях СКА подряд: пусть этот спад лучше будет сейчас

Экс-защитник сборной России, тренер Александр Юдин уверен, что чёрная полоса СКА скоро завершится и команда вновь продолжит радовать своих болельщиков уверенной, результативной игрой. Напомним, сегодня, 7 ноября, армейский клуб уступил «Сочи» (2:5).
«Как говорится, «цыплят по осени считают, а очки по – весне». Ни одна команда не может пройти регулярный чемпионат без спада. И лучше пусть этот спад будет сейчас, а не весной. Если говорить о сегодняшнем матче с ХК «Сочи», могу сказать, что у соперника вратарь сыграл, наверное, свой лучший матч в карьере. Он реально поймал кураж, ловил всё подряд, отбил больше 40 бросков. Чёрная полоса СКА завершится совсем скоро – в этом у меня нет сомнений. Да, поражения неприятны, но паниковать ни в коем случае не нужно», — сказал Юдин «Чемпионату».
- 7 ноября 2024
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