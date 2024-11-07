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А. Юдин — о четырёх поражениях СКА подряд: пусть этот спад лучше будет сейчас

А. Юдин — о четырёх поражениях СКА подряд: пусть этот спад лучше будет сейчас
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Экс-защитник сборной России, тренер Александр Юдин уверен, что чёрная полоса СКА скоро завершится и команда вновь продолжит радовать своих болельщиков уверенной, результативной игрой. Напомним, сегодня, 7 ноября, армейский клуб уступил «Сочи» (2:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
ХК Сочи
Сочи
0:1 Хафизов – 12:51 (5x5)     0:2 Тянулин (Грэм) – 20:33 (5x5)     0:3 Хафизов (Грэм, Кузнецов) – 41:32 (5x4)     1:3 Хайруллин – 51:13 (5x5)     1:4 Никонов (Корягин) – 51:48 (5x5)     1:5 Авершин (Хафизов, Иванов) – 56:47 (en)     2:5 Воробьёв (Зыков, Хайруллин) – 59:32 (5x5)    

«Как говорится, «цыплят по осени считают, а очки по – весне». Ни одна команда не может пройти регулярный чемпионат без спада. И лучше пусть этот спад будет сейчас, а не весной. Если говорить о сегодняшнем матче с ХК «Сочи», могу сказать, что у соперника вратарь сыграл, наверное, свой лучший матч в карьере. Он реально поймал кураж, ловил всё подряд, отбил больше 40 бросков. Чёрная полоса СКА завершится совсем скоро – в этом у меня нет сомнений. Да, поражения неприятны, но паниковать ни в коем случае не нужно», — сказал Юдин «Чемпионату».

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