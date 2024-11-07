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Крикунов: у СКА нет кризиса, 68 матчей в чемпионате невозможно пройти ровно

Крикунов: у СКА нет кризиса, 68 матчей в чемпионате невозможно пройти ровно
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал поражение СКА от «Сочи» (2:5), ставшее для команды Романа Ротенберга четвёртым подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
ХК Сочи
Сочи
0:1 Хафизов – 12:51 (5x5)     0:2 Тянулин (Грэм) – 20:33 (5x5)     0:3 Хафизов (Грэм, Кузнецов) – 41:32 (5x4)     1:3 Хайруллин – 51:13 (5x5)     1:4 Никонов (Корягин) – 51:48 (5x5)     1:5 Авершин (Хафизов, Иванов) – 56:47 (en)     2:5 Воробьёв (Зыков, Хайруллин) – 59:32 (5x5)    

«Есть ли кризис у СКА? Кризиса никакого нет, это просто временный спад. 68 матчей в чемпионате, невозможно пройти всю дистанцию ровно. Мы видели потенциал команды, он большой, когда команда бежит и реализовывает моменты, остановить её практически невозможно. Думаю, настоящий СКА мы в этом сезоне не видели», — сказал Крикунов «Чемпионату».

СКА после 25 матчей имеет в активе 32 очка. Подопечные Романа Ротенберга располагаются на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.

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