Крикунов: у СКА нет кризиса, 68 матчей в чемпионате невозможно пройти ровно

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал поражение СКА от «Сочи» (2:5), ставшее для команды Романа Ротенберга четвёртым подряд.

«Есть ли кризис у СКА? Кризиса никакого нет, это просто временный спад. 68 матчей в чемпионате, невозможно пройти всю дистанцию ровно. Мы видели потенциал команды, он большой, когда команда бежит и реализовывает моменты, остановить её практически невозможно. Думаю, настоящий СКА мы в этом сезоне не видели», — сказал Крикунов «Чемпионату».

СКА после 25 матчей имеет в активе 32 очка. Подопечные Романа Ротенберга располагаются на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.