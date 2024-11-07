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Роман Ротенберг рассказал о поражении СКА от «Сочи»

Роман Ротенберг рассказал о поражении СКА от «Сочи»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о поражении от «Сочи» (2:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
ХК Сочи
Сочи
0:1 Хафизов – 12:51 (5x5)     0:2 Тянулин (Грэм) – 20:33 (5x5)     0:3 Хафизов (Грэм, Кузнецов) – 41:32 (5x4)     1:3 Хайруллин – 51:13 (5x5)     1:4 Никонов (Корягин) – 51:48 (5x5)     1:5 Авершин (Хафизов, Иванов) – 56:47 (en)     2:5 Воробьёв (Зыков, Хайруллин) – 59:32 (5x5)    

«Сегодня команда очень хотела выиграть, все хотели побеждать. Соперник сыграл от обороны, как мы и ожидали, на контратаках. Допустили индивидуальные ошибки, которые, наверное, связаны с тем, что мы усердно тренируемся. Много эмоций отдали за предыдущий месяц. Продолжаем дальше тренироваться и работать.

Всё прекрасно понимаем, не имеем права так дома играть. Всё обсудили. Привыкли радовать болельщиков, что забиваем намного больше. Нужно выигрывать борьбу каждому игроку. У нас лидеры — ребята молодые. Несмотря на свой возраст, они являются лидерами КХЛ. Где-то стабильности не всегда хватает. Обещаем, что в следующей игре покажем совершенно другой уровень самоотдачи, игры. Если наши защитники бросают, нужно закрывать вратаря, туда прорываться. Соперник сыграл здорово в обороне, не пускал нас на пятак», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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