Роман Ротенберг рассказал о поражении СКА от «Сочи»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о поражении от «Сочи» (2:5).

«Сегодня команда очень хотела выиграть, все хотели побеждать. Соперник сыграл от обороны, как мы и ожидали, на контратаках. Допустили индивидуальные ошибки, которые, наверное, связаны с тем, что мы усердно тренируемся. Много эмоций отдали за предыдущий месяц. Продолжаем дальше тренироваться и работать.

Всё прекрасно понимаем, не имеем права так дома играть. Всё обсудили. Привыкли радовать болельщиков, что забиваем намного больше. Нужно выигрывать борьбу каждому игроку. У нас лидеры — ребята молодые. Несмотря на свой возраст, они являются лидерами КХЛ. Где-то стабильности не всегда хватает. Обещаем, что в следующей игре покажем совершенно другой уровень самоотдачи, игры. Если наши защитники бросают, нужно закрывать вратаря, туда прорываться. Соперник сыграл здорово в обороне, не пускал нас на пятак», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.