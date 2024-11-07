Ротенберг раскрыл, из-за какой болезни Кузнецов пропустил матч с «Сочи»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Сочи» (2:5) рассказал, из-за какой болезни нападающий Евгений Кузнецов пропустил сегодняшний матч.

«Кузнецов, к сожалению, приболел сегодня. Позвонил утром, у него сильно прихватило живот. Очень хотел играть сегодня. Думаю, его отпустит и он сможет сыграть в следующей игре», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Кузнецов в 20 матчах забросил семь шайб и отдал 11 результативных передач, набрав в общей сложности 18 очков. В последних матчах нападающий испытывал проблемы с дисциплиной на льду, получает много удалений, которые реализует соперник.