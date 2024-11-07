Ротенберг объяснил замену вратаря в начале второго периода в матче с «Сочи»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Сочи» (2:5) объяснил замену вратаря в начале второго периода.

— Чем объясните ранний переход на игру в три тройке нападения?

— Знаю, что журналисты много это обсуждают. А вы знаете, что до Виктора Васильевича Тихонова Анатолий Владимирович Тарасов всегда играл в три звена? Многие команды так играют, в моменте взвинчивают темп, а потом могут обратно перейти на четыре звена. Каждый тренер решает сам. В НХЛ и КХЛ это обычная практика.

Смотрели последнюю игру «Эдмонтона»? Какое игровое время у Макдэвида и Драйзайтля? Примерно как у Ивана Демидова. У Демидова чуть поменьше. У лидеров команд в КХЛ и НХЛ похожие цифры. Так диктует ход игры.

— Почему решили заменить Егора Заврагина?

— Понимали, что будет непростая игра, дали ему возможность отдохнуть. Он готовится к следующей игре, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.