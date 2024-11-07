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Ротенберг объяснил замену вратаря в начале второго периода в матче с «Сочи»

Ротенберг объяснил замену вратаря в начале второго периода в матче с «Сочи»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Сочи» (2:5) объяснил замену вратаря в начале второго периода.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
ХК Сочи
Сочи
0:1 Хафизов – 12:51 (5x5)     0:2 Тянулин (Грэм) – 20:33 (5x5)     0:3 Хафизов (Грэм, Кузнецов) – 41:32 (5x4)     1:3 Хайруллин – 51:13 (5x5)     1:4 Никонов (Корягин) – 51:48 (5x5)     1:5 Авершин (Хафизов, Иванов) – 56:47 (en)     2:5 Воробьёв (Зыков, Хайруллин) – 59:32 (5x5)    

— Чем объясните ранний переход на игру в три тройке нападения?
— Знаю, что журналисты много это обсуждают. А вы знаете, что до Виктора Васильевича Тихонова Анатолий Владимирович Тарасов всегда играл в три звена? Многие команды так играют, в моменте взвинчивают темп, а потом могут обратно перейти на четыре звена. Каждый тренер решает сам. В НХЛ и КХЛ это обычная практика.

Смотрели последнюю игру «Эдмонтона»? Какое игровое время у Макдэвида и Драйзайтля? Примерно как у Ивана Демидова. У Демидова чуть поменьше. У лидеров команд в КХЛ и НХЛ похожие цифры. Так диктует ход игры.

— Почему решили заменить Егора Заврагина?
— Понимали, что будет непростая игра, дали ему возможность отдохнуть. Он готовится к следующей игре, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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