«А причём тут Тони?» Ротенберг — о результативной ошибке Деанджело

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Сочи» (2:5) рассказал о первом голе гостей после ошибки защитника Тони Деанджело.

— Первый гол СКА пришёл после ошибки Тони Деанджело. Многие игроки после этого оказываются в резерве, но не он. К нему кредит доверия выше?

— А причём тут Тони? Давайте будем профессионалами, разберём всю игру. Он единственный, кто ошибся сегодня? Он может лучше сыграть, мы обязательно этот вопрос обсудим. Не было и не будет ни одной игры в мире без ошибок. У нас работа на доверии. Иногда и Иван Демидов, и Захар Бардаков ошибались. Это игра. Доверие игроку. Есть вопросы, которые мы должны решить. Но надо смотреть на картину в целом. У нас были ошибки? Наверное, да. Знаю, какие. В следующей игре их не будет. У нас длинный путь, мы идём по плану. Проигранные единоборства — следствие настроя. Молодые ребята соперника сегодня играли самоотверженно, выигрывали стыки, играли здорово в обороне. Да, они откатились, но это их стиль, и он принёс результат, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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