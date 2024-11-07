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«А причём тут Тони?» Ротенберг — о результативной ошибке Деанджело

«А причём тут Тони?» Ротенберг — о результативной ошибке Деанджело
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Сочи» (2:5) рассказал о первом голе гостей после ошибки защитника Тони Деанджело.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
ХК Сочи
Сочи
0:1 Хафизов – 12:51 (5x5)     0:2 Тянулин (Грэм) – 20:33 (5x5)     0:3 Хафизов (Грэм, Кузнецов) – 41:32 (5x4)     1:3 Хайруллин – 51:13 (5x5)     1:4 Никонов (Корягин) – 51:48 (5x5)     1:5 Авершин (Хафизов, Иванов) – 56:47 (en)     2:5 Воробьёв (Зыков, Хайруллин) – 59:32 (5x5)    

— Первый гол СКА пришёл после ошибки Тони Деанджело. Многие игроки после этого оказываются в резерве, но не он. К нему кредит доверия выше?
— А причём тут Тони? Давайте будем профессионалами, разберём всю игру. Он единственный, кто ошибся сегодня? Он может лучше сыграть, мы обязательно этот вопрос обсудим. Не было и не будет ни одной игры в мире без ошибок. У нас работа на доверии. Иногда и Иван Демидов, и Захар Бардаков ошибались. Это игра. Доверие игроку. Есть вопросы, которые мы должны решить. Но надо смотреть на картину в целом. У нас были ошибки? Наверное, да. Знаю, какие. В следующей игре их не будет. У нас длинный путь, мы идём по плану. Проигранные единоборства — следствие настроя. Молодые ребята соперника сегодня играли самоотверженно, выигрывали стыки, играли здорово в обороне. Да, они откатились, но это их стиль, и он принёс результат, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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