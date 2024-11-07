«Ничего нового». Ротенберг — о решении экспертов не включать его в список лучших тренеров

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Сочи» (2:5) прокомментировал решение экспертов не включать его в список лучших тренеров.
— Максим Сушинский и Леонид Вайсфельд назвали Игоря Никитина и Бенуа Гру лучшими тренерами на старте сезона. Не обидно, что не назвали вас?
— У каждого есть своё мнение. Нам нужно быть лучше, чтобы меня включили в этот список. Когда мы шли на первом месте два года назад, меня тоже туда не включали. Привык к этому, у меня уже броня. Я могу не быть в этом списке. главное, чтобы команда побеждала. Ничего нового тут для меня нет. Конечно, меня это мотивирует. Опыта у Никитина и Гру побольше, они меня старше. Стремлюсь каждый день улучшать свою работу. Давать больше, чем могут дать другие тренеры. Без соревновательного духа не победить! — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 7 ноября 2024
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