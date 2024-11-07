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«Ничего нового». Ротенберг — о решении экспертов не включать его в список лучших тренеров

«Ничего нового». Ротенберг — о решении экспертов не включать его в список лучших тренеров
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Сочи» (2:5) прокомментировал решение экспертов не включать его в список лучших тренеров.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
ХК Сочи
Сочи
0:1 Хафизов – 12:51 (5x5)     0:2 Тянулин (Грэм) – 20:33 (5x5)     0:3 Хафизов (Грэм, Кузнецов) – 41:32 (5x4)     1:3 Хайруллин – 51:13 (5x5)     1:4 Никонов (Корягин) – 51:48 (5x5)     1:5 Авершин (Хафизов, Иванов) – 56:47 (en)     2:5 Воробьёв (Зыков, Хайруллин) – 59:32 (5x5)    

— Максим Сушинский и Леонид Вайсфельд назвали Игоря Никитина и Бенуа Гру лучшими тренерами на старте сезона. Не обидно, что не назвали вас?
— У каждого есть своё мнение. Нам нужно быть лучше, чтобы меня включили в этот список. Когда мы шли на первом месте два года назад, меня тоже туда не включали. Привык к этому, у меня уже броня. Я могу не быть в этом списке. главное, чтобы команда побеждала. Ничего нового тут для меня нет. Конечно, меня это мотивирует. Опыта у Никитина и Гру побольше, они меня старше. Стремлюсь каждый день улучшать свою работу. Давать больше, чем могут дать другие тренеры. Без соревновательного духа не победить! — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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