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Ротенберг ответил на вопрос, сыграет ли Толчинский с «Авангардом»

Ротенберг ответил на вопрос, сыграет ли Толчинский с «Авангардом»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Сочи» (2:5) ответил на вопрос, сыграет ли нападающий армейского клуба Сергей Толчинский с «Авангардом» 11 ноября.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
ХК Сочи
Сочи
0:1 Хафизов – 12:51 (5x5)     0:2 Тянулин (Грэм) – 20:33 (5x5)     0:3 Хафизов (Грэм, Кузнецов) – 41:32 (5x4)     1:3 Хайруллин – 51:13 (5x5)     1:4 Никонов (Корягин) – 51:48 (5x5)     1:5 Авершин (Хафизов, Иванов) – 56:47 (en)     2:5 Воробьёв (Зыков, Хайруллин) – 59:32 (5x5)    

— Есть ли шанс у Сергея Толчинского сыграть в Омске?
— У всех игроков есть шансы. Сергей тренируется, у него отличный эмоциональный фон. Все ребята готовятся, в следующей игре могут быть изменения в составе. Ещё не обсуждали с тренерским штабом варианты. После пресс-конференции всё проговорим. Сделаем максимально сбалансированный состав, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, Толчинский провёл последний матч за СКА 2 ноября.

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