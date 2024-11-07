Ротенберг ответил на вопрос, сыграет ли Толчинский с «Авангардом»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Сочи» (2:5) ответил на вопрос, сыграет ли нападающий армейского клуба Сергей Толчинский с «Авангардом» 11 ноября.

— Есть ли шанс у Сергея Толчинского сыграть в Омске?

— У всех игроков есть шансы. Сергей тренируется, у него отличный эмоциональный фон. Все ребята готовятся, в следующей игре могут быть изменения в составе. Ещё не обсуждали с тренерским штабом варианты. После пресс-конференции всё проговорим. Сделаем максимально сбалансированный состав, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, Толчинский провёл последний матч за СКА 2 ноября.