Ротенберг: Кузнецов позвонил и сказал, что не сможет играть. Вы поняли, откуда он звонил?

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Сочи» (2:5) рассказал о звонке от нападающего Евгения Кузнецова.

«Сегодня утром звонит Кузя и говорит: хочу играть, но нахожусь не в том месте, где хотел бы. Все понимаем, в каком месте он находился. Не смог принять участие в матче, хотя у него было такое желание. Вы же поняли, откуда он звонил? Он был всю ночь в этом месте, не спал. Понимаете, да?» — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Кузнецов в 20 матчах забросил семь шайб и отдал 11 результативных передач, набрав в общей сложности 18 очков. В последних встречах нападающий испытывал проблемы с дисциплиной на льду, получает много удалений, которые реализует соперник.