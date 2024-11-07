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Ротенберг: Кузнецов позвонил и сказал, что не сможет играть. Вы поняли, откуда он звонил?

Ротенберг: Кузнецов позвонил и сказал, что не сможет играть. Вы поняли, откуда он звонил?
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Сочи» (2:5) рассказал о звонке от нападающего Евгения Кузнецова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
ХК Сочи
Сочи
0:1 Хафизов – 12:51 (5x5)     0:2 Тянулин (Грэм) – 20:33 (5x5)     0:3 Хафизов (Грэм, Кузнецов) – 41:32 (5x4)     1:3 Хайруллин – 51:13 (5x5)     1:4 Никонов (Корягин) – 51:48 (5x5)     1:5 Авершин (Хафизов, Иванов) – 56:47 (en)     2:5 Воробьёв (Зыков, Хайруллин) – 59:32 (5x5)    

«Сегодня утром звонит Кузя и говорит: хочу играть, но нахожусь не в том месте, где хотел бы. Все понимаем, в каком месте он находился. Не смог принять участие в матче, хотя у него было такое желание. Вы же поняли, откуда он звонил? Он был всю ночь в этом месте, не спал. Понимаете, да?» — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Кузнецов в 20 матчах забросил семь шайб и отдал 11 результативных передач, набрав в общей сложности 18 очков. В последних встречах нападающий испытывал проблемы с дисциплиной на льду, получает много удалений, которые реализует соперник.

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