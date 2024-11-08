Строум — об Овечкине: мы знаем, чего он добивается

Канадский форвард «Вашингтона» Дилан Строум высказался о гонке российского нападающего Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Все наслаждаются этим. Я думаю, вы можете видеть на скамейке запасных, как радуются ребята, когда он забивает. Я думаю, что вся арена получает дополнительный толчок, когда он забивает. Я определённо думаю, что это весело — присутствовать при этом.

На самом деле мы здесь об этом не говорим. Очевидно, мы знаем, чего он добивается, но он просто делает свою работу. Его работа — забивать голы, и он отлично с этим справляется», — приводит слова Строума Russian Machine Never Breaks.

Александру Овечкину осталось забить 34 гола, чтобы обойти Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги.

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