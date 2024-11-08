Игорь Шестёркин пропустил на 26-й секунде матча «Рейнджерс» — «Баффало»

В эти минуты на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Баффало Сэйбрз». В середине первого периода счёт 1:0 в пользу команды гостей.

Единственная к этому моменту шайба влетела в сетку ворот «Рейнджерс», которые защищает российский голкипер Игорь Шестёркин, на 26-й секунде встречи. Её автором стал шведский защитник «Баффало» Расмус Далин.

«Нью-Йорк Рейнджерс» с 17 очками в 11 матчах занимает пятое место в Восточной конференции. «Баффало Сэйбрз» набрал 11 очков в 13 матчах и находится на 14-й строчке турнирной таблицы Востока.