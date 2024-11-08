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Игорь Шестёркин пропустил на 26-й секунде матча «Рейнджерс» — «Баффало»

Игорь Шестёркин пропустил на 26-й секунде матча «Рейнджерс» — «Баффало»
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В эти минуты на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Баффало Сэйбрз». В середине первого периода счёт 1:0 в пользу команды гостей.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
2-й период
0 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Далин (Байрэм, Маклауд) – 00:26     0:2 Козенс (Бенсон, Куинн) – 22:45    

Единственная к этому моменту шайба влетела в сетку ворот «Рейнджерс», которые защищает российский голкипер Игорь Шестёркин, на 26-й секунде встречи. Её автором стал шведский защитник «Баффало» Расмус Далин.

«Нью-Йорк Рейнджерс» с 17 очками в 11 матчах занимает пятое место в Восточной конференции. «Баффало Сэйбрз» набрал 11 очков в 13 матчах и находится на 14-й строчке турнирной таблицы Востока.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
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