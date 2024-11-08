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Протас высказался о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Протас высказался о погоне Овечкина за рекордом Гретцки
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Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас высказался о погоне российского нападающего Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Он гонится за чем-то особенным. Вы просто хотите наслаждаться этим. Тот факт, что он делает это в 39 лет, невероятен. Мы были так рады за него и просто желаем ему продолжать», — приводит слова Протаса Russian Machine Never Breaks.

Овечкин стал автором победного гола в матче с «Нэшвиллом» (3:2). Всего в НХЛ на счету российского нападающего 861 гол. Овечкину осталось забить 34 гола, чтобы обойти Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги.

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