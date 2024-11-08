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Защитник Дмитрий Орлов отметился результативностью в четвёртом матче НХЛ подряд

Защитник Дмитрий Орлов отметился результативностью в четвёртом матче НХЛ подряд
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В эти минуты на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Баффало Сэйбрз». После первого периода счёт 2:0 в пользу хозяев площадки.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
2-й период
2 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Мартинук (Стаал, Чатфилд) – 00:52     2:0 Рослович (Ахо, Орлов) – 08:47    

Российский защитник «Каролины» Дмитрий Орлов отметился результативным пасом на девятой минуте игры, поучаствовав в комбинации, которая привела ко второй шайбе «Харрикейнз». Таким образом, эта игра стала уже четвёртой подряд, в которой Орлов набирает хотя бы одно очко — ранее он отличился 1 ноября в матче с «Бостон Брюинз» (8:2 — результативный пас), 3 ноября с «Вашингтон Кэпиталз» (4:2 — дубль) и 6 ноября с «Филадельфией Флайерз» (6:4 — результативный пас) — все эти встречи «ураганы» провели на своём льду.

При этом Дмитрий отмечается результативностью в пяти из шести последних матчей, включая текущий — 27 октября в выездной игре с «Сиэтл Кракен» (4:1) на его счету забитый гол.

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