Защитник Дмитрий Орлов отметился результативностью в четвёртом матче НХЛ подряд

В эти минуты на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Баффало Сэйбрз». После первого периода счёт 2:0 в пользу хозяев площадки.

Российский защитник «Каролины» Дмитрий Орлов отметился результативным пасом на девятой минуте игры, поучаствовав в комбинации, которая привела ко второй шайбе «Харрикейнз». Таким образом, эта игра стала уже четвёртой подряд, в которой Орлов набирает хотя бы одно очко — ранее он отличился 1 ноября в матче с «Бостон Брюинз» (8:2 — результативный пас), 3 ноября с «Вашингтон Кэпиталз» (4:2 — дубль) и 6 ноября с «Филадельфией Флайерз» (6:4 — результативный пас) — все эти встречи «ураганы» провели на своём льду.

При этом Дмитрий отмечается результативностью в пяти из шести последних матчей, включая текущий — 27 октября в выездной игре с «Сиэтл Кракен» (4:1) на его счету забитый гол.

Видео: Дмитрий Орлов показал процесс переезда