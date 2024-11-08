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Уэйн Гретцки оценил старт «Вашингтона» в новом сезоне НХЛ

Уэйн Гретцки оценил старт «Вашингтона» в новом сезоне НХЛ
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Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки прокомментировал старт «Вашингтон Кэпиталз» в новом сезоне НХЛ.

«Они привнесли немного энергии в свой клуб. Их вратари довольно надежны. И Овечкин играет хорошо. Молодые ребята вместе с Овечкиным с головой ушли в игру. Тренер проделал невероятную работу. Они играют структурированно, умно и упорно. И они заслуживают того, чтобы быть там, где они есть сейчас. Они играют очень хорошо», — приводит слова Гретцки Russian Machine Never Breaks.

На данный момент «Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 18 очков.

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