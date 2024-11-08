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Никита Кучеров забил Ивану Федотову в матче «Тампа-Бэй» — «Филадельфия»

Никита Кучеров забил Ивану Федотову в матче «Тампа-Бэй» — «Филадельфия»
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В эти минуты на льду «Амали-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Филадельфия Флайерз». После первого периода счёт 1:0 в пользу хозяев площадки.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
2-й период
1 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Кучеров (Хагель, Лиллеберг) – 19:15    

Единственную шайбу в ворота гостей, которые защищает российский голкипер Иван Федотов, забросил его соотечественник нападающий «Тампы» Никита Кучеров, гол состоялся на последней минуте периода за 45 секунд до сирены.

Для Кучерова эта шайба стала 11-й в текущем регулярном сезоне, в котором Никита проводит свою 14-ю игру. Также на его счету 12 результативных передач. Всего за карьеру на счету российского нападающего в регулярных чемпионатах НХЛ теперь 331 гол и 565 результативных передач в 739 матчах.

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