Игорь Шестёркин пропустил пять шайб после 12 бросков и был заменён

В эти минуты на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Баффало Сэйбрз». В конце второго периода счёт 5:0 в пользу команды гостей.

Российский голкипер Игорь Шестёркин был заменён на 34-й минуте игры после того, как пропустил пять шайб после 12 бросков соперника в створ ворот. Первая из них состоялась уже на 26-й секунде встречи, вторая — на 23-й минуте. На отрезке с 32-й по 34-й минуту Шестёркин пропустил три гола подряд.

«Нью-Йорк Рейнджерс» с 17 очками в 11 матчах занимает пятое место в Восточной конференции. «Баффало Сэйбрз» набрал 11 очков в 13 матчах и находится на 14-й строчке турнирной таблицы Востока.

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