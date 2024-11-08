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Игорь Шестёркин пропустил пять шайб после 12 бросков и был заменён

Игорь Шестёркин пропустил пять шайб после 12 бросков и был заменён
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В эти минуты на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Баффало Сэйбрз». В конце второго периода счёт 5:0 в пользу команды гостей.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 6
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Далин (Байрэм, Маклауд) – 00:26     0:2 Козенс (Бенсон, Куинн) – 22:45     0:3 Томпсон (Петерка, Клифтон) – 31:39     0:4 Гринвей (Цукер, Маклауд) – 32:09     0:5 Лафферти (Маленстин, Кребс) – 33:51     1:5 Кайлли (Джонс, Панарин) – 44:21     1:6 Бенсон (Куинн, Так) – 51:55 (pp)    

Российский голкипер Игорь Шестёркин был заменён на 34-й минуте игры после того, как пропустил пять шайб после 12 бросков соперника в створ ворот. Первая из них состоялась уже на 26-й секунде встречи, вторая — на 23-й минуте. На отрезке с 32-й по 34-й минуту Шестёркин пропустил три гола подряд.

«Нью-Йорк Рейнджерс» с 17 очками в 11 матчах занимает пятое место в Восточной конференции. «Баффало Сэйбрз» набрал 11 очков в 13 матчах и находится на 14-й строчке турнирной таблицы Востока.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица

Видео: Шестёркин шуткой ответил на вопрос о новом контракте

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