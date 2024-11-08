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Игорь Шестёркин установил личный антирекорд в НХЛ

Игорь Шестёркин установил личный антирекорд в НХЛ
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В эти минуты на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Баффало Сэйбрз».

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 6
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Далин (Байрэм, Маклауд) – 00:26     0:2 Козенс (Бенсон, Куинн) – 22:45     0:3 Томпсон (Петерка, Клифтон) – 31:39     0:4 Гринвей (Цукер, Маклауд) – 32:09     0:5 Лафферти (Маленстин, Кребс) – 33:51     1:5 Кайлли (Джонс, Панарин) – 44:21     1:6 Бенсон (Куинн, Так) – 51:55 (pp)    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 5:0 в пользу гостей. Пять шайб в составе «Рейнджерс» пропустил российский голкипер Игорь Шестёркин, который был заменён.

Как сообщает журналист The Athletic Питер Бо на личной странице в социальной сети X Шестёркин пропустил пять голов после 12 бросков и показал самый низкий процент отражённых бросков в любой игре в его карьере, где провёл минимум 20 минут игрового времени.

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