Игорь Шестёркин установил личный антирекорд в НХЛ

В эти минуты на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Баффало Сэйбрз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 5:0 в пользу гостей. Пять шайб в составе «Рейнджерс» пропустил российский голкипер Игорь Шестёркин, который был заменён.

Как сообщает журналист The Athletic Питер Бо на личной странице в социальной сети X Шестёркин пропустил пять голов после 12 бросков и показал самый низкий процент отражённых бросков в любой игре в его карьере, где провёл минимум 20 минут игрового времени.

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