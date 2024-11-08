Никита Кучеров набрал очки в пятом матче подряд и в 13 из 14 матчей со старта сезона НХЛ

В эти минуты на льду «Амали-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Филадельфия Флайерз». По ходу второго периода счёт 1:0 в пользу хозяев площадки, единственную шайбу на 20-й минуте игры забросил российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров.

Этот гол продолжил результативную серию Кучерова, который набирает очки в пятом матче подряд. При этом Никита отметился хотя бы одним результативным действием в 13 из 14 своих матчей за «Лайтнинг» в текущем регулярном сезоне НХЛ.

В этом сезоне на счету российского нападающего теперь 11 шайб и 12 результативных передач в 14 неполных матчах, всего за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ — 331 гол и 565 передач в 739 матчах.

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