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Никита Кучеров набрал очки в пятом матче подряд и в 13 из 14 матчей со старта сезона НХЛ

Никита Кучеров набрал очки в пятом матче подряд и в 13 из 14 матчей со старта сезона НХЛ
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В эти минуты на льду «Амали-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Филадельфия Флайерз». По ходу второго периода счёт 1:0 в пользу хозяев площадки, единственную шайбу на 20-й минуте игры забросил российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
3-й период
1 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Кучеров (Хагель, Лиллеберг) – 19:15     1:1 Типпетт – 55:42    

Этот гол продолжил результативную серию Кучерова, который набирает очки в пятом матче подряд. При этом Никита отметился хотя бы одним результативным действием в 13 из 14 своих матчей за «Лайтнинг» в текущем регулярном сезоне НХЛ.

В этом сезоне на счету российского нападающего теперь 11 шайб и 12 результативных передач в 14 неполных матчах, всего за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ — 331 гол и 565 передач в 739 матчах.

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