Журналист The Athletic: беспокоиться нужно не за Шестёркина, а за «Рейнджерс»

Журналист The Athletic Артур Стэйпл считает, что неудачная игра российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в матче с «Баффало Сэйбрз», который проходит в эти минуты, не самое главное, что должно волновать на сегодняшний день тренерский штаб «копов».

«Не слишком беспокоюсь за Шестёркина, у которого случился первый провал в сезоне. Скорее, стоит побеспокоиться об остальных игроках «Рейнджерс», у у которых за последние десять дней было три провала», — написал Стэйпл в социальных сетях.

Напомним, в матче с «Сэйбрз» 28-летний Шестёркин пропустил пять шайб после 12 бросков и был заменён на Джонатана Куика.

В девяти матчах нынешнего сезона, без учёта этой игры, россиянин отразил 93,3% бросков в среднем за матч при коэффициенте надёжности 2,22.