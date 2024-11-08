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Журналист The Athletic: беспокоиться нужно не за Шестёркина, а за «Рейнджерс»

Журналист The Athletic: беспокоиться нужно не за Шестёркина, а за «Рейнджерс»
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Журналист The Athletic Артур Стэйпл считает, что неудачная игра российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в матче с «Баффало Сэйбрз», который проходит в эти минуты, не самое главное, что должно волновать на сегодняшний день тренерский штаб «копов».

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 6
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Далин (Байрэм, Маклауд) – 00:26     0:2 Козенс (Бенсон, Куинн) – 22:45     0:3 Томпсон (Петерка, Клифтон) – 31:39     0:4 Гринвей (Цукер, Маклауд) – 32:09     0:5 Лафферти (Маленстин, Кребс) – 33:51     1:5 Кайлли (Джонс, Панарин) – 44:21     1:6 Бенсон (Куинн, Так) – 51:55 (pp)    

«Не слишком беспокоюсь за Шестёркина, у которого случился первый провал в сезоне. Скорее, стоит побеспокоиться об остальных игроках «Рейнджерс», у у которых за последние десять дней было три провала», — написал Стэйпл в социальных сетях.

Напомним, в матче с «Сэйбрз» 28-летний Шестёркин пропустил пять шайб после 12 бросков и был заменён на Джонатана Куика.

В девяти матчах нынешнего сезона, без учёта этой игры, россиянин отразил 93,3% бросков в среднем за матч при коэффициенте надёжности 2,22.

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