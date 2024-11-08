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Артемий Панарин набрал 800-е очко в НХЛ

Артемий Панарин набрал 800-е очко в НХЛ
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В эти минуты в Нью-Йорке проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Баффало Сэйбрз». На данный момент идёт третий период, счёт 6:1 в пользу гостей.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 6
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Далин (Байрэм, Маклауд) – 00:26     0:2 Козенс (Бенсон, Куинн) – 22:45     0:3 Томпсон (Петерка, Клифтон) – 31:39     0:4 Гринвей (Цукер, Маклауд) – 32:09     0:5 Лафферти (Маленстин, Кребс) – 33:51     1:5 Кайлли (Джонс, Панарин) – 44:21     1:6 Бенсон (Куинн, Так) – 51:55 (pp)    

Единственный гол к этому моменту в составе «копов» забил нападающий Уилл Кайлли, а одним из ассистентов выступил звёздный российский форвард Артемий Панарин.

Это очко стало 800-м для 33-летнего россиянина за карьеру в сильнейшей лиге мира, где он выступает с сезона-2015/2016. За года в НХЛ Панарин также защищал цвета таких клубов, как «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс». Это шестой сезон Артемия в составе «Рейнджерс».

В нынешнем сезоне на счету российского суперфорварда, с учётом этой игры, 19 (9+10) очков в 11 матчах.

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