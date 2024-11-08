Артемий Панарин набрал 800-е очко в НХЛ

В эти минуты в Нью-Йорке проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Баффало Сэйбрз». На данный момент идёт третий период, счёт 6:1 в пользу гостей.

Единственный гол к этому моменту в составе «копов» забил нападающий Уилл Кайлли, а одним из ассистентов выступил звёздный российский форвард Артемий Панарин.

Это очко стало 800-м для 33-летнего россиянина за карьеру в сильнейшей лиге мира, где он выступает с сезона-2015/2016. За года в НХЛ Панарин также защищал цвета таких клубов, как «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс». Это шестой сезон Артемия в составе «Рейнджерс».

В нынешнем сезоне на счету российского суперфорварда, с учётом этой игры, 19 (9+10) очков в 11 матчах.