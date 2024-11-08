Две передачи Орлова и Свечникова помогли «Каролине» крупно обыграть «Питтсбург»

В Роли (США) на стадионе «Леново Центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Каролина Харрикейнз» и «Питтсбург Пингвинз». «Харрикейнз» обыграли соперника в со счётом 5:1.

В составе победителей голами отметились Джордан Мартинук, Джек Рослович (дубль), Джейккоб Славин и Эрик Робинсон. За «Питтсбург» отличился Блейк Лизотт.

Российский игроки «Каролины» Андрей Свечников и Дмитрий Орлов записали на свой счёт по результативной передаче.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Вашингтоном», а «Каролина» встретится с «Колорадо».

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