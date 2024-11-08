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Две передачи Орлова и Свечникова помогли «Каролине» крупно обыграть «Питтсбург»

Две передачи Орлова и Свечникова помогли «Каролине» крупно обыграть «Питтсбург»
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В Роли (США) на стадионе «Леново Центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Каролина Харрикейнз» и «Питтсбург Пингвинз». «Харрикейнз» обыграли соперника в со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Мартинук (Стаал, Чатфилд) – 00:52     2:0 Рослович (Ахо, Орлов) – 08:47     3:0 Рослович (Свечников, Чатфилд) – 29:27     4:0 Славин (Ахо, Рослович) – 33:52     5:0 Робинсон (Нечас, Чатфилд) – 42:07     5:1 Лизотт – 45:08    

В составе победителей голами отметились Джордан Мартинук, Джек Рослович (дубль), Джейккоб Славин и Эрик Робинсон. За «Питтсбург» отличился Блейк Лизотт.

Российский игроки «Каролины» Андрей Свечников и Дмитрий Орлов записали на свой счёт по результативной передаче.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Вашингтоном», а «Каролина» встретится с «Колорадо».

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