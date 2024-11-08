Две передачи Орлова и Свечникова помогли «Каролине» крупно обыграть «Питтсбург»
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В Роли (США) на стадионе «Леново Центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Каролина Харрикейнз» и «Питтсбург Пингвинз». «Харрикейнз» обыграли соперника в со счётом 5:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Мартинук (Стаал, Чатфилд) – 00:52 2:0 Рослович (Ахо, Орлов) – 08:47 3:0 Рослович (Свечников, Чатфилд) – 29:27 4:0 Славин (Ахо, Рослович) – 33:52 5:0 Робинсон (Нечас, Чатфилд) – 42:07 5:1 Лизотт – 45:08
В составе победителей голами отметились Джордан Мартинук, Джек Рослович (дубль), Джейккоб Славин и Эрик Робинсон. За «Питтсбург» отличился Блейк Лизотт.
Российский игроки «Каролины» Андрей Свечников и Дмитрий Орлов записали на свой счёт по результативной передаче.
В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Вашингтоном», а «Каролина» встретится с «Колорадо».
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