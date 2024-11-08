Панарин — третий незадрафтованный игрок в истории НХЛ по скорости набора 800 очков

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (1:6).

Напомним, это очко стало 800-м для 33-летнего Панарина за карьеру в НХЛ. На это ему понадобилось 684 матча. Этот результат помог россиянину стать третьим незадрафтованным игроком в истории сильнейшей лиги мира по скорости набора 800 очков после Петера Штястны (531) и Адама Оутса (657).

За годы в НХЛ Панарин также защищал цвета таких клубов, как «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс». Это шестой сезон Артемия в составе «Рейнджерс».

В нынешнем сезоне на счету российского суперфорварда, с учётом этой игры, 19 (9+10) очков в 11 матчах.