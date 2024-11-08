Панарин — третий незадрафтованный игрок в истории НХЛ по скорости набора 800 очков
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (1:6).
НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 6
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Далин (Байрэм, Маклауд) – 00:26 0:2 Козенс (Бенсон, Куинн) – 22:45 0:3 Томпсон (Петерка, Клифтон) – 31:39 0:4 Гринвей (Цукер, Маклауд) – 32:09 0:5 Лафферти (Маленстин, Кребс) – 33:51 1:5 Кайлли (Джонс, Панарин) – 44:21 1:6 Бенсон (Куинн, Так) – 51:55 (pp)
Напомним, это очко стало 800-м для 33-летнего Панарина за карьеру в НХЛ. На это ему понадобилось 684 матча. Этот результат помог россиянину стать третьим незадрафтованным игроком в истории сильнейшей лиги мира по скорости набора 800 очков после Петера Штястны (531) и Адама Оутса (657).
За годы в НХЛ Панарин также защищал цвета таких клубов, как «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс». Это шестой сезон Артемия в составе «Рейнджерс».
В нынешнем сезоне на счету российского суперфорварда, с учётом этой игры, 19 (9+10) очков в 11 матчах.
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