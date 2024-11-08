Передача Панарина не помогла «Рейнджерс» избежать крупного поражения в матче с «Баффало»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Баффало Сэйбрз». Гости обыграли соперника в со счётом 6:1.

В составе победителей голами отметились Расмус Далин, Дилан Козенс, Тейдж Томпсон, Джордан Гринвей, Сэм Лафферти и Закари Бенсон. За «Рейнджерс» отличился Уилл Кайлли.

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин записал на свой счёт результативную передачу.

В следующем матче «Баффало» сыграет с «Калгари», а «Рейнджерс» встретятся с «Детройтом».

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