Передача Панарина не помогла «Рейнджерс» избежать крупного поражения в матче с «Баффало»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Баффало Сэйбрз». Гости обыграли соперника в со счётом 6:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 6
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Далин (Байрэм, Маклауд) – 00:26 0:2 Козенс (Бенсон, Куинн) – 22:45 0:3 Томпсон (Петерка, Клифтон) – 31:39 0:4 Гринвей (Цукер, Маклауд) – 32:09 0:5 Лафферти (Маленстин, Кребс) – 33:51 1:5 Кайлли (Джонс, Панарин) – 44:21 1:6 Бенсон (Куинн, Так) – 51:55 (pp)
В составе победителей голами отметились Расмус Далин, Дилан Козенс, Тейдж Томпсон, Джордан Гринвей, Сэм Лафферти и Закари Бенсон. За «Рейнджерс» отличился Уилл Кайлли.
Российский нападающий хозяев Артемий Панарин записал на свой счёт результативную передачу.
В следующем матче «Баффало» сыграет с «Калгари», а «Рейнджерс» встретятся с «Детройтом».
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