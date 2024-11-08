16 сейвов Бобровского помогли «Флориде» разгромить «Нэшвилл» в матче НХЛ
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В Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Нэшвилл Предаторз». «Флорида» обыграла соперника со счётом 6:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Райнхарт (Барков, Миккола) – 03:33 2:0 Ткачук (Вераге, Балинскис) – 05:14 3:0 Родригес (Беннетт, Лунделль) – 21:56 4:0 Вераге (Балинскис, Барков) – 31:18 (pp) 4:1 Стэмкос (Йози, Форсберг) – 33:52 (pp) 5:1 Вераге (Барков, Ткачук) – 39:32 6:1 Носек (Шмидт, Самоскевич) – 51:23 (pp) 6:2 Пярссинен (Дель Гаизо, Евангелиста) – 51:51
В составе победителей голами отметились Сэм Райнхарт, Мэттью Ткачук, Эван Родригес, Картер Вераге (дубль) и Томаш Носек. За «Нэшвилл» отличились Стивен Стэмкос и Юусо Пярссинен.
Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский совершил 16 сейвов.
В следующем матче «Флорида» встретится с «Филадельфией», а «Нэшвилл» сыграет с «Ютой».
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