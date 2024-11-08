Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

16 сейвов Бобровского помогли «Флориде» разгромить «Нэшвилл» в матче НХЛ

16 сейвов Бобровского помогли «Флориде» разгромить «Нэшвилл» в матче НХЛ
Комментарии

В Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Нэшвилл Предаторз». «Флорида» обыграла соперника со счётом 6:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Райнхарт (Барков, Миккола) – 03:33     2:0 Ткачук (Вераге, Балинскис) – 05:14     3:0 Родригес (Беннетт, Лунделль) – 21:56     4:0 Вераге (Балинскис, Барков) – 31:18 (pp)     4:1 Стэмкос (Йози, Форсберг) – 33:52 (pp)     5:1 Вераге (Барков, Ткачук) – 39:32     6:1 Носек (Шмидт, Самоскевич) – 51:23 (pp)     6:2 Пярссинен (Дель Гаизо, Евангелиста) – 51:51    

В составе победителей голами отметились Сэм Райнхарт, Мэттью Ткачук, Эван Родригес, Картер Вераге (дубль) и Томаш Носек. За «Нэшвилл» отличились Стивен Стэмкос и Юусо Пярссинен.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский совершил 16 сейвов.

В следующем матче «Флорида» встретится с «Филадельфией», а «Нэшвилл» сыграет с «Ютой».

Материалы по теме
$ 216 млн на всех! Весь расклад по зарплатам российских звёзд в НХЛ
$ 216 млн на всех! Весь расклад по зарплатам российских звёзд в НХЛ

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android