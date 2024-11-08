16 сейвов Бобровского помогли «Флориде» разгромить «Нэшвилл» в матче НХЛ

В Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Нэшвилл Предаторз». «Флорида» обыграла соперника со счётом 6:2.

В составе победителей голами отметились Сэм Райнхарт, Мэттью Ткачук, Эван Родригес, Картер Вераге (дубль) и Томаш Носек. За «Нэшвилл» отличились Стивен Стэмкос и Юусо Пярссинен.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский совершил 16 сейвов.

В следующем матче «Флорида» встретится с «Филадельфией», а «Нэшвилл» сыграет с «Ютой».

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