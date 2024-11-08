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Инсайдер НХЛ потроллил контрактные запросы Шестёркина после провала в матче с «Баффало»

Инсайдер НХЛ потроллил контрактные запросы Шестёркина после провала в матче с «Баффало»
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Авторитетный инсайдер НХЛ Грег Вышински иронично прокомментировал контрактные запросы российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина после крайне неудачной игры последнего в сегодняшнем матче с «Баффало Сэйбрз» (1:6), в котором россиянин пропустил пять шайб после 12 бросков и был заменён. Ранее сообщалось, что Шестёркин намерен зарабатывать $ 12,9 млн по новому соглашению с «копами» и стать самым высокооплачиваемым вратарём в НХЛ.

«Окей, может быть $ 11,4 млн. Возможно даже $ 11,38 млн», — написал Вышински в социальных сетях.

Игорь Шестёркин Подробнее

В десяти матчах нынешнего сезона россиянин отразил 91,9% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,62. Это шестой сезон Игоря в составе «Рейнджерс».

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