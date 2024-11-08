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Гол Кучерова не помог «Тампе» одержать победу над «Филадельфией» в матче НХЛ

Гол Кучерова не помог «Тампе» одержать победу над «Филадельфией» в матче НХЛ
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В Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступила «Филадельфии Флайерз» (1:2 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 2
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Кучеров (Хагель, Лиллеберг) – 19:15     1:1 Типпетт (Конечны) – 55:44     1:2 Конечны – 65:00    

Счёт в концовке первого периода открыл российский форвард «молний» Никита Кучеров. Гости смогли восстановить равновесие незадолго до окончания третьего периода усилиями Оуэна Типетта. Судьба победителя в итоге решилась в серии буллитов, где точнее оказались «лётчики».

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отметился в этом матче 31 сейвом. Его коллега и соотечественник из «Филадельфии» Иван Федотов отразил 23 броска.

«Флайерз» набрали 11 очков, однако продолжают замыкать турнирную таблицу Столичного дивизиона. «Тампа» идёт на третьей строчке в Атлантическом дивизионе с 15 очками.

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