Гол Кучерова не помог «Тампе» одержать победу над «Филадельфией» в матче НХЛ

В Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступила «Филадельфии Флайерз» (1:2 Б).

Счёт в концовке первого периода открыл российский форвард «молний» Никита Кучеров. Гости смогли восстановить равновесие незадолго до окончания третьего периода усилиями Оуэна Типетта. Судьба победителя в итоге решилась в серии буллитов, где точнее оказались «лётчики».

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отметился в этом матче 31 сейвом. Его коллега и соотечественник из «Филадельфии» Иван Федотов отразил 23 броска.

«Флайерз» набрали 11 очков, однако продолжают замыкать турнирную таблицу Столичного дивизиона. «Тампа» идёт на третьей строчке в Атлантическом дивизионе с 15 очками.