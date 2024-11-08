Шестёркин отказался назвать провалом 5 пропущенных шайб после 12 бросков от «Баффало»

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин высказался о своей крайне неудачной игре в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (1:6), в которой он пропустил пять шайб после 12 бросков и был заменён.

«Это не провал. Это скорее всего лишь плохой день», — приводит слова Шестёркина журналист The Athletic Питер Бо в социальных сетях.

В десяти матчах нынешнего сезона россиянин отразил 91,9% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,62. Это шестой сезон Игоря в составе «Рейнджерс». На данный момент россиянин находится в стадии переговоров со своим клубом по новому контракту. Согласно сообщениям в СМИ, Шестёркин намерен зарабатывать $ 12,9 млн за сезон и стать самым высокооплачиваемым вратарём в НХЛ.

Команда Питера Лавиолетта занимает четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 17 очками.