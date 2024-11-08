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Шестёркин отказался назвать провалом 5 пропущенных шайб после 12 бросков от «Баффало»

Шестёркин отказался назвать провалом 5 пропущенных шайб после 12 бросков от «Баффало»
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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин высказался о своей крайне неудачной игре в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (1:6), в которой он пропустил пять шайб после 12 бросков и был заменён.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 6
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Далин (Байрэм, Маклауд) – 00:26     0:2 Козенс (Бенсон, Куинн) – 22:45     0:3 Томпсон (Петерка, Клифтон) – 31:39     0:4 Гринвей (Цукер, Маклауд) – 32:09     0:5 Лафферти (Маленстин, Кребс) – 33:51     1:5 Кайлли (Джонс, Панарин) – 44:21     1:6 Бенсон (Куинн, Так) – 51:55 (pp)    

«Это не провал. Это скорее всего лишь плохой день», — приводит слова Шестёркина журналист The Athletic Питер Бо в социальных сетях.

В десяти матчах нынешнего сезона россиянин отразил 91,9% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,62. Это шестой сезон Игоря в составе «Рейнджерс». На данный момент россиянин находится в стадии переговоров со своим клубом по новому контракту. Согласно сообщениям в СМИ, Шестёркин намерен зарабатывать $ 12,9 млн за сезон и стать самым высокооплачиваемым вратарём в НХЛ.

Команда Питера Лавиолетта занимает четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 17 очками.

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