Иван Федотов одержал первую победу в НХЛ и был признан первой звездой матча с «Тампой»

Российский голкипер «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов отметился 23 сейвами в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1 Б).

Таким образом, эта победа стала первой для Федотова после переезда в НХЛ и заключения контракта с «Флайерз». Более того, он был признан первой звездой встречи. В этом матче он отразил 23 броска, а также выиграл серию буллитов.

Всего в нынешнем сезоне 27-летний Федотов четыре раза появлялся на льду в качестве стартового вратаря. Он отразил 85,3% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 4,05.

Напомним, в апреле 2024 года Федотов подписал новый двухлетний контракт с «лётчиками». Общая сумма соглашения составляет $ 6,6 млн (3,2 + 3,4).