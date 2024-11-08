Иван Федотов одержал первую победу в НХЛ и был признан первой звездой матча с «Тампой»
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Российский голкипер «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов отметился 23 сейвами в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1 Б).
НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 2
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Кучеров (Хагель, Лиллеберг) – 19:15 1:1 Типпетт (Конечны) – 55:44 1:2 Конечны – 65:00
Таким образом, эта победа стала первой для Федотова после переезда в НХЛ и заключения контракта с «Флайерз». Более того, он был признан первой звездой встречи. В этом матче он отразил 23 броска, а также выиграл серию буллитов.
Всего в нынешнем сезоне 27-летний Федотов четыре раза появлялся на льду в качестве стартового вратаря. Он отразил 85,3% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 4,05.
Напомним, в апреле 2024 года Федотов подписал новый двухлетний контракт с «лётчиками». Общая сумма соглашения составляет $ 6,6 млн (3,2 + 3,4).
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