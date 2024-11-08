«Виннипег» минимально обыграл «Колорадо» в матче НХЛ

В Виннипеге (США) на стадионе «Канада Лайф-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Виннипег Джетс» и «Колорадо Эвеланш». «Джетс» обыграли соперника со счётом 1:0.

В составе победителей единственным голом отметился канадский нападающий Габриэль Виларди, ему ассистировал Марк Шайфли.

«Виннипег» располагается на первой строчке турнирной таблицы Западной конференции, в активе команды 26 очков по итогам 14 матчей. «Колорадо» занимает 11-е место с 12 баллами.

В следующем матче «Виннипег» сыграет с «Далласом», а «Колорадо» встретится с «Каролиной».

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