Два очка Бучневича не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Ютой»

В Сент-Луисе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» потерпел поражение от «Юты» (2:4).

Шайбами в составе победителей отметились Майкл Кесселринг, Матиас Маччелли, Дилан Гюнтер и Джек Макбэйн (в пустые ворота). У хозяев голы забили Колтон Парэйко и Джордан Кайру. В обоих шайбах «Блюз» в качестве ассистента выступил российский нападающий Павел Бучневич. Также результативной передачей в этом матче отметился российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв.

«Юта» набрала 15 очков и обошла «Сент-Луис» в турнирной таблице Центрального дивизиона, занимая четвёртое место. «Блюз» идут следом с 14 очками.