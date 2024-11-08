Два очка Бучневича не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Ютой»
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В Сент-Луисе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» потерпел поражение от «Юты» (2:4).
НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 4
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Кесселринг (Келлер, Шмальц) – 00:18 1:1 Парэйко (Бучневич, Нейборс) – 18:41 1:2 Маччелли (Гюнтер, Кули) – 38:09 2:2 Кайру (Бучневич) – 53:29 2:3 Гюнтер – 56:39 2:4 Макбэйн (Сергачёв, Хэйтон) – 59:56
Шайбами в составе победителей отметились Майкл Кесселринг, Матиас Маччелли, Дилан Гюнтер и Джек Макбэйн (в пустые ворота). У хозяев голы забили Колтон Парэйко и Джордан Кайру. В обоих шайбах «Блюз» в качестве ассистента выступил российский нападающий Павел Бучневич. Также результативной передачей в этом матче отметился российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв.
«Юта» набрала 15 очков и обошла «Сент-Луис» в турнирной таблице Центрального дивизиона, занимая четвёртое место. «Блюз» идут следом с 14 очками.
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