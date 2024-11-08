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Всеми тремя звёздами матча НХЛ «Тампа» — «Филадельфия» были признаны россияне

Всеми тремя звёздами матча НХЛ «Тампа» — «Филадельфия» были признаны россияне
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпела поражение от «Филадельфии Флайерз» (1:2 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 2
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Кучеров (Хагель, Лиллеберг) – 19:15     1:1 Типпетт (Конечны) – 55:44     1:2 Конечны – 65:00    

Примечательно, что после этой игры НХЛ признала первой, второй и третьей звездой матча исключительно российских хоккеистов.

Так, первой звездой был признан голкипер «Флайерз» Иван Федотов, отразивший 23 броска и выигравший серию буллитов. Второй звездой стал его коллега по амплуа из «Тампы» Андрей Василевский, отметившийся 30 сейвами. Третьей звездой признали нападающего «молний» Никиту Кучерова, который стал автором единственной шайбы своей команды.

Отметим, что для 27-летнего Федотова эта победа стала и вовсе первой за карьеру в НХЛ.

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