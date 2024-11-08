Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Москва — Лада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Журналист The Hockey News назвал самый проблемный компонент в игре Цыплакова в «Айлендерс»

Журналист The Hockey News назвал самый проблемный компонент в игре Цыплакова в «Айлендерс»
Комментарии

Журналист The Hockey News Стефен Рознер выделил главный отрицательный компонент в игре российского нападающего «Нью-Йорк Айлендерс» Максима Цыплакова в нынешнем сезоне НХЛ.

«Удаления, особенно в неподходящее время, — это то, что Максиму Цыплакову предстоит исправлять. Многие из его штрафов в этом сезоне были необязательными», — написал Рознер в социальных сетях.

В нынешнем сезоне 26-летний Цыплаков сыграл 14 матчей за «островитян», в которых набрал 8 (2+6) очков. В сегодняшнем выездном матче с «Оттавой Сенаторз» (4:2) россиянин не отметился результативными действиями.

Напомним, Цыплаков подписал однолетний контракт с «Айлендерс» в минувшее межсезонье. До этого он выступал за московский «Спартак» в КХЛ.

Материалы по теме
Главный тренер «Айлендерс» оценил игру Максима Цыплакова в дебютном сезоне НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android