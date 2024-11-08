Журналист The Hockey News назвал самый проблемный компонент в игре Цыплакова в «Айлендерс»

Журналист The Hockey News Стефен Рознер выделил главный отрицательный компонент в игре российского нападающего «Нью-Йорк Айлендерс» Максима Цыплакова в нынешнем сезоне НХЛ.

«Удаления, особенно в неподходящее время, — это то, что Максиму Цыплакову предстоит исправлять. Многие из его штрафов в этом сезоне были необязательными», — написал Рознер в социальных сетях.

В нынешнем сезоне 26-летний Цыплаков сыграл 14 матчей за «островитян», в которых набрал 8 (2+6) очков. В сегодняшнем выездном матче с «Оттавой Сенаторз» (4:2) россиянин не отметился результативными действиями.

Напомним, Цыплаков подписал однолетний контракт с «Айлендерс» в минувшее межсезонье. До этого он выступал за московский «Спартак» в КХЛ.